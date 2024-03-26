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40 тонн мясных субпродуктов без документов изъяли брянские таможенники

2024, 26 марта 11:55 Происшествия
40 тонн мясных субпродуктов без документов изъяли брянские таможенники
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Два грузовика с 40 тоннами мясных субпродуктов без документов задержали брянские таможенники в Клинцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве. 

Мобильная группа Брянской таможни остановила в Клинцовском районе два грузовика. В транспорте сотрудники обнаружили 20 тонн замороженных говяжьих голов и 20 тонн мясных субпродуктов.   

«У водителей отсутствовали ветеринарные сертификаты, которые могли  бы гарантировать безопасность и качество продукции для потребителя», — пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника Брянской таможни Павел Харитонов.

Водители сообщили сотрудникам, что везли товар по территории Республики Беларусь. Но объяснить, как оказались ночью на просёлочной дороге в России не смогли. Машины с товаром передали в Россельхознадзор.

 

Фото пресс-службы Брянской таможни

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