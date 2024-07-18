43-летний мужчина утонул в Брянске

43-летний мужчина утонул в озере в Брянске за три дня до дня рождения. Об этом сообщили в городской администрации.

Несчастный случай произошёл 15 июля поздно вечером на озеро «Земснаряд». 43-летний житель Володарского района ушёл купаться и пропал. Спасатели искали его два дня. Тело достали водолазы днем 17 июля. А 19 июля мужчине исполнилось бы 44 года.

Это трагедия на воде в Брянска стала седьмой с начала лета.