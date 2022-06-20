45-летний Андрей Землянский пропал в Брянске

Мужчину ищут с 17 июня.

В Брянске пропал 45-летний Андрей Александрович Землянский, сообщает региональный поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Мужчина ушёл из дома в Советском районе областного центра 17 июня. С тех пор о нём ничего не известно. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в синие брюки и рубашку.

Информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по телефону 8800 700 54 52 или в полицию 112.