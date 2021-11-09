46-летний байкер пострадал в ДТП в Сураже

У мотоциклиста сломана нога.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 8 ноября около 7.15 на улице Октябрьской в Сураже.

Как сообщает областная ГИБДД, 52-летний водитель Nissan Tiida при повороте налево не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Racer, 46-летний водитель которого ехал во встречном направлении.

Мотоциклиста госпитализировали с переломом обеих костей левой голени. В момент ДТП он был в мотошлеме, но без специальной защитной экипировки.