46-летний мужчина пропал в Дятьково

46-летнего мужчину из Дятьково ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В городе Дятьково пропал Денис Владимирович Руснак. 46-летний мужчина

перестал выходить на связь с родными 26 июня.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, чёрные с проседью волосы и серые глаза. Мужчина был одет в светло-серую куртку, бежевую футболку, голубые джинсы, чёрные галоши, кепка с сеточку с красным козырьком.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.