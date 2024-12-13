50-летнего мужчину ищут брянские волонтёры и полиция
50-летнего мужчину с конца ноября ищут брянские волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В Брянской области пропал Александр Викторович Шурдис. 50-летний житель областного центра исчез 20 ноября 2024 года.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы и светло-серые глаза. Во что мужчина был одет – неизвестно.
Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).