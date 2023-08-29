52-летний байкер умер в больнице после ДТП в Почепе

52-летний байкер умер в больнице после столкновения с легковушкой в Почепе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Мглинской в Почепе произошло ДТП. 70-летний водитель на «ВАЗ 21093» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda. 52-летний байкер ехал прямо во встречном направлении. При столкновении мотоциклист получил множественные переломы и травматический шок». Мужчину доставили в реанимационное отделение, где он умер.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.