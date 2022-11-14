57-летнего Александра Иванова ищут в Брянске

Три с половиной месяца назад в Брянске пропал 57-летний Александр Иванов. Ориентировку распространили в брянском отряде «Лиза Алерт».

Александр Анатольевич Иванов исчез ещё 1 августа. 57 летний житель Брянска может находится в любом районе или городе.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.