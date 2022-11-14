57-летнего Александра Иванова ищут в Брянске
Три с половиной месяца назад в Брянске пропал 57-летний Александр Иванов. Ориентировку распространили в брянском отряде «Лиза Алерт».
Александр Анатольевич Иванов исчез ещё 1 августа. 57 летний житель Брянска может находится в любом районе или городе.
Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что мужчина был одет – неизвестно.
Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.
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