Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по биологии

2026, 14 апреля 16:13

Брянская школьница стала призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады по биологии. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Екатеринбурге на прошлой неделе подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады по биологии. Знания теории и навыки работы в лаборатории продемонстрировали 489 школьников из 88 регионов.

Брянску область представила десятиклассница медицинского Сеченовского предуниверсария Мария Ковалева. Девочка стала призёром олимпиады. Для неё теперь открыли любые вузы страны по биологическому профилю.