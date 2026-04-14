Образование

Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по биологии

2026, 14 апреля 16:13
Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по биологии
Брянская школьница стала призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады по биологии. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

В Екатеринбурге на прошлой неделе подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады по биологии. Знания теории и навыки работы в лаборатории продемонстрировали 489 школьников из 88 регионов.

Брянску область представила десятиклассница медицинского Сеченовского предуниверсария Мария Ковалева. Девочка стала призёром олимпиады. Для неё теперь открыли любые вузы страны по биологическому профилю.

Читайте также

Юные брянские учёные поучаствовали во всероссийском фестивале
14 апреля 16:16
Юные брянские учёные поучаствовали во всероссийском фестивале
Нетрезвый велосипедист столкнулся с автомобилем в городе Мглине накануне
14 апреля 15:38
Нетрезвый велосипедист столкнулся с автомобилем в городе Мглине накануне
Брянские самбисты завоевали семь медалей на столичном турнире
14 апреля 13:35
Брянские самбисты завоевали семь медалей на столичном турнире

