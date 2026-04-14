Брянская школьница стала призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады по биологии. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Екатеринбурге на прошлой неделе подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады по биологии. Знания теории и навыки работы в лаборатории продемонстрировали 489 школьников из 88 регионов.
Брянску область представила десятиклассница медицинского Сеченовского предуниверсария Мария Ковалева. Девочка стала призёром олимпиады. Для неё теперь открыли любые вузы страны по биологическому профилю.