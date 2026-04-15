В Брянской области обсудили безопасность в школах после гибели учителя в Пермском крае

2026, 15 апреля 11:11

После того как девятиклассник из Пермского края убил ножом классного руководителя, Брянская область провела экстренное расширенное заседание следкома с региональным правительством.

Поводом стала не только конкретная трагедия — речь шла об общей тенденции. По словам руководителя следственного управления СК РФ по Брянской области Алексея Кузьмичёва, подростков всё активнее вовлекают в опасные группы через соцсети и мессенджеры. Скулшутинг и буллинг давно перестали быть редкостью.

Власти региона напомнили: все школы оснащены системами видеонаблюдения, в учреждениях работают 513 советников по воспитанию, а региональный центр информационной безопасности на основании обращений от учебных учреждений в 2025 году проверил поведение 146 подростков, чьё состояние вызывало опасения. В следующем году в школы трудоустроят ещё 84 специалиста по воспитательной работе.

Губернатор Александр Богомаз подчеркнул: техническая защита — это важно, но решающую роль играет живое внимание к детям. Камера не заменит взрослого, который вовремя заметит, что что-то идёт не так.

Источник – сайт АиФ-Брянск