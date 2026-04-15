Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

В Брянской области обсудили безопасность в школах после гибели учителя в Пермском крае

2026, 15 апреля 11:11
В Брянской области обсудили безопасность в школах после гибели учителя в Пермском крае
Источник фото

После того как девятиклассник из Пермского края убил ножом классного руководителя, Брянская область провела экстренное расширенное заседание следкома с региональным правительством.

Поводом стала не только конкретная трагедия — речь шла об общей тенденции. По словам руководителя следственного управления СК РФ по Брянской области Алексея Кузьмичёва, подростков всё активнее вовлекают в опасные группы через соцсети и мессенджеры. Скулшутинг и буллинг давно перестали быть редкостью.

Власти региона напомнили: все школы оснащены системами видеонаблюдения, в учреждениях работают 513 советников по воспитанию, а региональный центр информационной безопасности на основании обращений от учебных учреждений в 2025 году проверил поведение 146 подростков, чьё состояние вызывало опасения. В следующем году в школы трудоустроят ещё 84 специалиста по воспитательной работе.

Губернатор Александр Богомаз подчеркнул: техническая защита — это важно, но решающую роль играет живое внимание к детям. Камера не заменит взрослого, который вовремя заметит, что что-то идёт не так.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские фигуристки завоевали 10 медалей Кубка губернатора Орловской области
15 апреля 10:11
Брянские фигуристки завоевали 10 медалей Кубка губернатора Орловской области
Брянца ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского
15 апреля 09:00
Брянца ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского
Свалку в Советском районе Брянска убрали после вмешательства прокуратуры
15 апреля 08:14
Свалку в Советском районе Брянска убрали после вмешательства прокуратуры

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14836) брянск (6907) ДТП (2719) ГИБДД (2263) прокуратура (2083) уголовное дело (2035) Александр Богомаз (1953) суд (1788) авария (1647) мчс (1521) коронавирус (1272) умвд (1059)