Брянские полицейские по горячим следам раскрыли мошенничество

2026, 16 апреля 11:11

Брянские полицейские по горячим следам раскрыли мошенничество в отношении иностранца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Бежицком районе Брянска обратился 34-летний гражданин сопредельного государства. Иностранец хотел положить на карту наличные деньги в банкомате на улице Литейной. Устройство оказалось неисправным. Подошедшая следом женщина вызвалась помочь. Она предложила перевести 10 тысяч рублей, забрав его наличные.

Потерпевший согласился. Он отдал деньги, а женщина сделала перевод. Некоторое время спустя мужчина обнаружил, что вместо 10 тысяч рублей злоумышленница перевела ему только одну тысячу.

Оперативники уголовного розыска бежицкого отдела полиции оперативно установили и задержали 35-летнюю уроженку Дятьковского района. До этого момента закон она не нарушала. Подозреваемая призналась, что обманула незнакомца сознательно. На счету просто не было достаточно средств для обмена.

Фигурантке уже предъявлено обвинение в мошенничестве.