Брянский суд обязал чиновников заплатить укушенной бездомной собакой девочке

2026, 12 апреля 11:11

Суд взыскал с брянских чиновников 30 тысяч рублей в пользу девочки, укушенной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница города Почепа. В декабре 2025 года на улице Первомайской на её 14-летнюю внучку напала бездомная собака. Животное укусило девочку, когда она входила в продуктовый магазин. Ребёнку пришлось пройти курс вакцинации против бешенства. .

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации района компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.