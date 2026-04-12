2026, 12 апреля 11:11
Брянский суд обязал чиновников заплатить укушенной бездомной собакой девочке
Суд взыскал с брянских чиновников 30 тысяч рублей в пользу девочки, укушенной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница города Почепа. В декабре 2025 года на улице Первомайской на её 14-летнюю внучку напала бездомная собака. Животное  укусило девочку, когда она входила в продуктовый магазин. Ребёнку пришлось пройти курс вакцинации против бешенства. .

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации района компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу. 

