58 убийств и 23 разбоя произошло на Брянщине в прошлом году

В минувшем году в Брянской области зарегистрировано 58 убийств и 23 разбойных нападения. Статистикой поделились в региональной прокуратуре.

За 12 месяцев минувшего года в Брянской области зарегистрировано 13549 преступлений. Из них тяжких и особо тяжких – 3034.

Так, 217 человек получили тяжкий вред, а 144 потерпевших погибли от полученных тяжелых травм. Умышленных убийств стало больше на 16%. Их произошло 58.

Больше 50% от всех преступлений составляют хищения чужого имущества. Краж произошло 3279, грабежей – 247, а разбоев – 23.Кроме того, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в прошлом году выявлено 976.

На улицах региона произошло 1865 серьезных нарушений закона. Совершили преступления 7050, из них 1322 – женщины. В состоянии алкогольного опьянения закон нарушили 2430 раз.

Общая раскрываемость преступлений составила 70,3%.