64-летний житель Брянска зарезал женщину и выбросил тело на помойку

Убийство произошло в Бежицком районе.

В Брянске завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины.

Как сообщает региональное следственное управление, 64-летний мужчина выпивал со знакомой в своей квартире по улице Дятьковской в Бежицком районе Брянска. В ходе ссоры он кухонным ножом нанес ей множественные удары в шею и живот. Женщина умерла на месте.

Тело брянец сначала хранил в своей квартире, а в ночь с 14 на 5 декабря 2020 года вместе со своим знакомым завернул в полиэтилен и отнес к мусорным контейнерам недалеко от дома.

Уголовное дело направили в суд.