65-летнюю жительницу Брянского района подозревают в краже чужого телефона в магазине. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя жительница Брянска. Она забыла свой телефон на стеллаже возле камер хранения вещей в магазине самообслуживания в Фокинском районе. Вернувшись через минуту гаджета стоимость 5000 рублей она на прежнем месте не обнаружила.

Участковые уполномоченные полиции оперативно задержали подозреваемую в краже. 65-летняя жительница Брянского района ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Женщина пояснила, что забрала чужой телефон, выключила и положила в сумку. Она планировал им пользоваться. Правоохранители изъяли гаджет.

Возбуждено уголовное дело.