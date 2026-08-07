Брянец украл с карты умершего знакомого 21 тысячу рублей

2026, 07 августа 17:33

Злоумышленник потратил деньги на продукты и спиртное.

С сообщением о краже в полицию обратился 34-летний житель Клинцовского района Брянской области. Мужчина рассказал, что пропала принадлежавшая покойному отцу банковская карта, а с его счета произошло списание 21 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 43-летний знакомый отца потерпевшего. Злоумышленник признался, что одолжил карту, но не успел вернуть, а после смерти приятеля обналичил оставшиеся на счете средства. Возбуждено уголовное дело.