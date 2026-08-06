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Брянский предприниматель получил 2 года условно за мошенничество на поставках техники

2026, 06 августа 09:43
Брянский предприниматель получил 2 года условно за мошенничество на поставках техники
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Ущерб бюджету превысил 1,7 миллиона рублей.

 

Советский районный суд Брянска вынес приговор 38-летнему руководителю коммерческой организации, обвиняемому в мошенничестве. В 2024 году он предоставил поддельные документы и поставил региональному департаменту образования компьютерную технику, не соответствующую условиям контракта. Ущерб бюджету превысил 1,7 миллиона рублей.

С учетом полного возмещения ущерба и признания вины суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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