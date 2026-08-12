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Промышленность

Конструкторское бюро брянского завода получило важное задание

2026, 12 августа 10:01
Конструкторское бюро брянского завода получило важное задание
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Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» — это не только цеха по производству различных металлоконструкций самого разнообразного назначения, где изготавливают продукцию, начиная от крупных федеральных потребителей до оборудования для сельскохозяйственных работ.

— Такого разнообразия выпускаемой продукции — от сложных до простых изделий, могло бы и не быть. Это стало возможным благодаря работе нашего конструкторского отдела, — рассказывает директор «ЛДС» Серей Горелов, — в его штате и грамотные специалисты, которые имеют за плечами серьёзный опыт и молодые талантливые специалисты.

В настоящее время от нашего постоянного партнёра, который обеспечивает транспортные перевозки по железной дороге, поступил серьёзный заказ. Вместе с тем, нас попросили доработать один из сложных узлов. Необходимая задача поставлена, работаем, наш конструкторский отдел выполнит всё на высшем уровне, как и раньше, — уверен Сергей Иванович.

 

Фото: пресс-служба завода «ЛДС

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