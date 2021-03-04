7-летний ребенок попал под колеса машины в Брянске

Водитель ехал со скоростью 20 километров в час.

В Брянске семилетний ребенок попал под колеса иномарки.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, ДТП произошло 3 марта около 19.45 у дома № 34 по Московскому проспекту в Фокинском районе.

Водитель «Шкоды Октавии» ехал вдоль Московского проспекта от улицы Шолохова в сторону Белорусской со скоростью около 20 километров в час. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

Проверка ГИБДД показала, что ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного у края дороги автомобиля.

Медики диагностировали у него незначительные ушибы.