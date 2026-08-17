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ДТП

70-летний велосипедист погиб в ДТП в Брянске в воскресенье

2026, 17 августа 14:35
70-летний велосипедист погиб в ДТП в Брянске в воскресенье
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70-летний велосипедист погиб при столкновении с иномаркой на перекрёстке в Брянске в воскресенье. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

 

Накануне утром на улице Ромашина в Брянске произошло ДТП. 70‑летний мужчина за рулём велосипеда выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Двухколёсный транспорт столкнулся с Nissan.

Пожилой велосипедист от полученных травм умер на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются следователи.

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