Байкер получил травмы в ДТП на трассе в Брянском районе в среду

2026, 01 октября 13:44

Байкер получил травмы в ДТП на трассе в Брянском районе в среду. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром в среду, 30 сентября, на 4 км автомобильной дороги «Орел – Брянск – Смоленск – Тёмкино» в Брянском районе произошло ДТП. 36-летний водитель за рулём автомобиля Lada при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл. 28-летний байкер ехал прямо

При столкновении травмы получил мотоциклист. Его госпитализировали.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.