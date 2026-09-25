Городищенскую горку отремонтировали в Брянске за 50 млн рублей

2026, 25 сентября 16:35

Городищенскую горку отремонтировали в Брянске за 50 млн рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Бежицкой. Этот участок местные жители называют Городищенкой горкой. Почти километр магистрали связывает Советский и Бежицкий районы. В день здесь проезжают тысячи машин.

С середины лета подрядчик убрал старый асфальт и уложил два слоя нового покрытия. На него нанесли термопластиковую разметку. Проезжую часть от тротуара отделяет почти 300 метров металлического ограждения.

«От улицы Плодородной до переулка Городищенского проложен новый тротуар. Раньше здесь была простая тропинка. На другой стороне улицы Бежицкой для пешеходов и автомобилей местных жителей сделана дорога-дублёр. По ней люди смогут удобно подъехать к своим домам. Ещё один 200 метровый отрезок тротуара построен от дома №278 до дома №282», — рассказал замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Кроме того, подрядчик установил три новых остановочных комплекса с прозрачными стенками, которые будут подсвечиваться в темноте.

Работу подрядчика проверила межведомственная комиссия. Строителям нужно подсыпать грунт, обустроить газоны, убрать строительный мусор и порубочные остатки.

Ремонт улицы Бежицкой обошёлся в более чем 50,3 млн рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».