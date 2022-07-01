71-летнего жителя Дятьковского района подозревают в краже велосипеда у ребёнка

Действия мужчины попали на камеру.

71-летнего жителя Дятьковского района подозревают в похищении велосипеда у ребёнка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию о краже велосипеда дочери сообщила жительница Дятьковского района. Девочка оставила транспорт у здания детского лагеря. Непристегнутый противоугонным тросом велосипед исчез, пока ребенка не было.

Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже – 71-летнего жителя района. Велосипед он оставил в доме родственников.

Транспорт стражи порядка изъяли и вернут владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.