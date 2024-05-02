73-летний мужчина пропал в Климово

73-летнего Анатолия Зданевича из Климово почти неделю ищут волонтеры. Ориентировку распространил отряд «Лиза Алерт».

В посёлке Климово пропал 73-летний Анатолий Иванович Зданевич. О местонахождении мужчины родные ничего не знают с 26 апреля. Пенсионер дезориентирован и нуждается в помощи врачей.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в куртку, серо-зелёный камуфляжный костюм, чёрные резиновые галоши, синяя шапка.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или в полицию 02, 102.