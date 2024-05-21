73-летняя женщина пропала в Брянске

73-летнюю Татьяну Валькову ищут волонтёры и полиция в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропала 73-летняя Татьяна Николаевна Валькова (Сальникова). Родственники ничего не знают о судьбе женщины с 18 мая 2024 года. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 155 см, нормального телосложения, волосы седые, серо-зелёные глаза. Женщина была одета в синюю куртку, тёмно-синие спортивные штаны, светло-коричневые ботинки и красный платок.

ИНформацию о женщине можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.