73-летнюю Надежду Амосову ищут в Карачеве

Женщина ушла из дома два дня назад.

В Карачеве ищут 73-летнюю Надежду Амосову (Головачеву). 20 июня женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Женщина была одета в синюю спортивную кофту, разноцветный сарафан, серые спортивные штаны, синие тряпичные тапки, белую шапку. С собой у пенсионерки был алюминиевый костыль.

Информацию о пропавшей просят сообщить в отряд «Лиза Алерт» по телефону 8(800)700 54 52 или в полицию — 112.