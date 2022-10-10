75-летнего мужчину ищут в лесу Дятьковского района

Волонтёры и полиция в ищут пропавшего в лесу 75-летнего Валерия Гришина. Ориентировку распространили добровольцы брянского поискового отряда «Лиза Алерт».

75-летний Валерий Николаевич Гришин пропал около посёлка Ольшаница в Дятьковском районе. 5 октября он ушёл в лес, но обратно не вернулся.

Приметы мужчины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Пенсионер был одет в светло-синюю куртку и камуфлированные штаны.

Информацию о пропавшем, просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.