В Брянске пропал 14-летний подросток

2025, 27 ноября 08:42

14-летнего подростка третий день ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 14-летний Владислав Алексеевич Ежов. Подросток ушёл из дома ещё 24 ноября. На связь с близкими он больше не вышел. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 165 см, нормального телосложения, русые волосы и серые глаза. Мальчик был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные сапоги.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.