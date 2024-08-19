В Дятьково пропал 25-летний Дмитрий Бабаев

В Дятьково волонтёры и полиция ищут 25-летнего Дмитрия Бабаева. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Дятьково пропал Дмитрий Владимирович Бабаев. 25-летний мужчина 17 августа вышел из дома. Обратно он так и не вернулся и на связь с родными не вышел.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю футболку с рисунком, светло-голубые джинсовые шорты и тёмно-коричневые шлёпки.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам поискового отряда 88007005452 или полиции 02, 102.