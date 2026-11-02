76-летний мужчина пропал в Комаричском районе

2026, 02 ноября 09:36

76-летний мужчина пропал в Комаричском районе. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Комаричском районе пропал житель села Быхово Тагир Абсалямович Хисамутдинов. 76-летний мужчина 30 октября вышел из дома, но обратно не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, каштановые волосы и карие глаза. Мужчина был одет зелёные камуфлированные штаны и галоши.

Пропавший пенсионер нуждается в медицинской помощи. Возможно у него потеря памяти.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.