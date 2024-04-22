78 человек спаслись из горящей многоэтажки в Брянске

78 человек спаслись из многоэтажки в Брянске из-за пожара в одной из квартир. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

21 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Харьковская загорелась пятиэтажка. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

На происшествие оперативно прибыли четыре отделения на пожарных автоцистернах, две автолестницы и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Многоэтажку самостоятельно покинули 77 жильцов. Одного человека спасатели эвакуировали.

Пожарные справились с огнём меньше чем за час. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выясняют эксперты.