78-летняя женщина пропала в Клинцах

78-летняя женщина три дня назад пропала в Клинцах. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Лидия Степановна Кондрашова (Нюхова) из города Клинцы пропала в Брянской области. 78-летняя женщина ушла из дома 17 ноября. С тех пор родные ничего не знают об её местонахождении.

Приметы пропавшей: рост 170, плотного телосложения, седые волосы. Пенсионерка была одета в чёрные брюки и зелёную куртку.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).