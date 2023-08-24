79 боеприпасов изъяли брянские полицейские
79 боеприпасов изъяли брянские полицейские за два дня в рамках операции «Арсенал». Об этом рассказали в региональном УМВД.
Сотрудники полиции Брянской области два дня проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Они пресекали преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны.
Правоохранители выявили 15 правонарушений. Возбуждены два уголовных дела. По восьми фактам назначены экспертизы. Также пять человек добровольно сдали оружие.
Кроме того, стражи порядка из незаконного оборота изъяли ружьё и 79 боеприпасов различного калибра.
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