8-летняя девочка ранена в ДТП с «УАЗом» и легковушкой в Брянске
Не уступив дорогу, водитель «УАЗа» лоб в лоб протаранил Hyundai Elantra.
Ребенок пострадал в результате ДТП в Брянске 5 апреля. Как сообщает городской ОГИБДД, около 8.30 у дома № 6 по улице Шоссейной 73-летний водитель «УАЗа», поворачивая налево, на улицу Народную, не уступил дорогу и врезался в Hyundai Elantra, 32-летней женщины-водителя, которая ехала прямо в сторону Литейной.
У восьмилетней пассажирки Hyundai диагностировали ушибы мягких тканей лба и бедра.
В момент аварии воители были трезвыми. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
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