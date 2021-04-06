8-летняя девочка ранена в ДТП с «УАЗом» и легковушкой в Брянске

Не уступив дорогу, водитель «УАЗа» лоб в лоб протаранил Hyundai Elantra.

Ребенок пострадал в результате ДТП в Брянске 5 апреля. Как сообщает городской ОГИБДД, около 8.30 у дома № 6 по улице Шоссейной 73-летний водитель «УАЗа», поворачивая налево, на улицу Народную, не уступил дорогу и врезался в Hyundai Elantra, 32-летней женщины-водителя, которая ехала прямо в сторону Литейной.

У восьмилетней пассажирки Hyundai диагностировали ушибы мягких тканей лба и бедра.

В момент аварии воители были трезвыми. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.