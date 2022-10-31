80-летняя женщина сломала ногу в ДТП в Брянске

Пожилая женщина попала под колёса иномарки и сломала бедро в областном центре, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Почтовой. 39-летний водитель на автомобиле Renault Logan при движение задним ходом во дворе не заметил 80-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка стояла позади автомобиля и попала под колёса.

Женщина получила перелом бедра и травму живота. Её отвезли в больницу.

Инспекторы проводят проверку по факту ДТП. А на водителя полицейские составили административный материал за непристёгнутый ремень безопасности.