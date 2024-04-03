80-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на брянской трассе

80-летняя женщина-водитель погибла, а ещё одна автомобилистка и 13-летний мальчик пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 15 км автодороги «Клинцы-Сураж» в Клинцовском районе произошло смертельное ДТП. 80-летняя женщина-водитель не справилась с управлением Subaru. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes.

42-летняя женщина-водитель и 13-летний пассажир из Mercedes получили травмы. А пожилая автомобилистка из Subaru умерла в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку.