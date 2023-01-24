82 боеприпаса изъяли брянские полицейские

За два дня полицейские Брянской области изъяли из незаконного оборота 82 боеприпаса. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники управления МВД России по Брянской области два дня проводили операцию «Арсенал». Стражи порядка выявили преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Они зарегистрировали 28 таких нарушений.

По десяти фактам правоохранители возбудили уголовные дела, по девяти – назначены экспертизы. Девять человек выдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота изъято девять единиц нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия, а также 82 боеприпаса различного калибра.