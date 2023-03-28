Артиллерийский снаряд нашли под мостом в Брянске

Старый артиллерийский снаряд обнаружили прохожие под мостом через Нижний Судок в областном центре. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Об опасной находке в спасательное ведомство сообщил житель. Под мостом через Нижний Судок на проспекте Станке Димитрова в Брянске он обнаружил снаряд времён Великой Отечественной войны.

Специалисты группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра обнаружили артиллерийский снаряд 76 мм. Опасный предмет сапёры уничтожили.