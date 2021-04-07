Авиарейс Санкт-Петербург – Брянск задержали из-за угрозы взрыва

В аэропорт Пулково поступили анонимные сообщения с угрозами.

7 октября авиарейсы из аэропорта «Пулково» задержали из-за анонимных звонков с угрозами взрыва нескольких самолетов. В числе перенесенных на более позднее время оказался и рейс Санкт-Петербург – Брянск.

После проверки аэропорт вернулся к штатному расписанию. К 15.10 все задержанные самолеты вылетели из Пулково, сообщает группа Международного аэропорта «Брянск».