Самолет из Краснодара в Брянск не мог вылететь из-за снегопада

Задержка рейса составила не менее семи часов.

Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Краснодара во вторник пришлось отложить вылет рейса из столицы Кубани в Брянск.

По последним данным, задержка вылета составила не менее семи часов. Всего же в аэропорту Краснодара оказались заблокирвоаны порядка 20 самолетов.

Причиной стал обрушившийся на Краснодар мощный снегопад.

По последним данным, самолет из Краснодара в Брянск должен был вылететь в 15:00 вторника, однако не исключалась очередная задержка.

В конце прошлой недели сильные затяжные снегопады обрушились на Брянск. Однако брянский аэропорт продолжал работу в штатном режиме.