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ДТП

Автобус сбил женщину на вокзале в Почепском районе

2026, 23 июня 16:11
Автобус сбил женщину на вокзале в Почепском районе
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Автобус сбил женщину на вокзале в Почепском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Накануне утром на территории автовокзала в Почепском районе произошла авария. 52-летний водитель за рулём автобуса Mercedes-Benz при движении задним ходом сбил 54-летнюю женщину. Пешеход получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась. 

Женщина передвигалась по проезжей части в наушниках. Инспекторы составили на обоих участков аварии административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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