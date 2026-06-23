Автобус сбил женщину на вокзале в Почепском районе

2026, 23 июня 16:11

Автобус сбил женщину на вокзале в Почепском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне утром на территории автовокзала в Почепском районе произошла авария. 52-летний водитель за рулём автобуса Mercedes-Benz при движении задним ходом сбил 54-летнюю женщину. Пешеход получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

Женщина передвигалась по проезжей части в наушниках. Инспекторы составили на обоих участков аварии административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.