Автобус сгорел на дороге в Брянском районе

Автобус сгорел на дороге около мемориального комплекса в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 21 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. Около мемориального комплекса «Партизанская поляна» загорелся автобус.

Огонь потушили две пожарные автоцистерны. Люди на происшествии не пострадали. Эксперты выясняют причину ЧП.