Брянский суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Супонево

2026, 19 октября 16:34

Брянский суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Супонево. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратились жители села Супонево Брянского района . Они пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги общего пользования. Проверяющие выяснили, что магистраль на 3-м Славянском переулке вся в ямах и выбоинах.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция обязала сельскую администрацию привести дорогу в нормативное состояние. Исполнение решения контролирует прокуратура.