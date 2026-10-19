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ЖКХ

Брянский суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Супонево

2026, 19 октября 16:34
Брянский суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Супонево
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Брянский суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Супонево. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратились жители села Супонево Брянского района . Они пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги общего пользования. Проверяющие выяснили, что магистраль на 3-м Славянском переулке вся в ямах и выбоинах. 

Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция обязала сельскую администрацию привести дорогу в нормативное состояние. Исполнение решения контролирует прокуратура.

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