Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Брянске. В Бежицком районе на улице Почтовая на дороге перевернулся легковой автомобиль.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы отключили аккумуляторную батарею, а также ставили машину на колёса. О пострадавших в ведомстве не сообщили.