Автомобиль повредило огнем при пожаре в Брянске

Имущество и машина пострадали на пожаре в ангаре в областном центре. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В спасательное ведомство сообщили о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Сталелитейная загорелся ангар. Огонь повредил находящееся внутри помещения имущество и автомобиль.

Спасатели потушили возгорание за полчаса. Люди не пострадали. Причины происшествия установят специалисты.