Автомобиль съехал с дороги на трассе в Красногорском районе накануне днём. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Красногорском районе. На трассе около посёлка Новая Москва в дороги в кювет упал легковой автомобиль.

На вызов приехали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели отключили аккумуляторную батарею у повреждённого автомобиля. О пострадавших в ведомстве не сообщили.