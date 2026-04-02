Происшествия

Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на Сеть фото с нарушением ПДД

2026, 02 апреля 13:38
Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на Сеть фото с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в группе в социальной сети фотографию с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Ford. Микроавтобус проехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. На 54-летнего жителя города Брянска.

инспекторы составили административный материал. Водителю грозит  7500 рублей штрафа или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

