Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на Сеть фото с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в группе в социальной сети фотографию с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Ford. Микроавтобус проехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. На 54-летнего жителя города Брянска.
инспекторы составили административный материал. Водителю грозит 7500 рублей штрафа или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.