Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на Сеть фото с нарушением ПДД

2026, 02 апреля 13:38

Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на Сеть фото с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в группе в социальной сети фотографию с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Ford. Микроавтобус проехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. На 54-летнего жителя города Брянска.

инспекторы составили административный материал. Водителю грозит 7500 рублей штрафа или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.