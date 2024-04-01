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Байкер и его пассажирка попали в ДТП на брянской трассе

2024, 01 апреля 14:30 Происшествия
Байкер и его пассажирка попали в ДТП на брянской трассе
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61-летний байкер и его пассажирка попали в ДТП на брянской трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 7 км автодороги «Жуковка-Косилово» в Жуковском районе произошла авария. 61-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Yamaha XVS и врезался в металлическое ограждение. Байкер и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.

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