61-летний байкер и его пассажирка попали в ДТП на брянской трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 7 км автодороги «Жуковка-Косилово» в Жуковском районе произошла авария. 61-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Yamaha XVS и врезался в металлическое ограждение. Байкер и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.