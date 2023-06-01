Байкер попал в реанимацию после аварии в Погаре

Мотоциклист без прав попал в реанимацию после столкновения с легковушкой в Погаре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Октябрьской в посёлке Погар. 28-летний мотоциклист на Suzuki Desperado, врезался в автомобиль «Лада Веста». 39-летний водитель легковушки сворачивал с дороги на парковку.

Байкер с травмой грудной клетки, переломами рёбер, пневмотораксом и травматическим шоком попал в реанимацию.

Полицейские выяснили, что водительского удостоверение у мотоциклиста нет. За последние 2 года за нарушение ПДД он привлекался 23 раза и 11 штрафов не оплатил.