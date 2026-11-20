Ансамбль брянской филармонии выступил на гала-концерте «Новые песни России»

2026, 20 ноября 15:33

Ансамбль брянской филармонии выступил на гала-концерте «Новые песни России» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Накануне в Национальном центре «Россия» прошёл гала-концерт Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова «Новые песни России». Участие в нём приняла Народная артистка СССР Александра Пахмутова и звёзды отечественной эстрады. Мероприятие посетила делегация Брянской областной филармонии им. А. Н. Пахмутовой.

На столичной сцене выступил ансамбль народной музыки «Ватага» филармонии. Артисты исполнили произведение «Из жизни бойца» на стихи Василия Носова и музыку Александра Парамонова.

Возрастные ограничения 0+